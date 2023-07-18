انت الان تتابع خبر السجن 15 سنة لإرهابية قدمت الدعم لداعش في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الارهابية أقدمت على تقديم الدعم لعناصر عصابات داعش الارهابية من خلال نقل مبالغ وخطوط هواتف واستلام كفالات، إضافة إلى نشر صور ومقاطع فيديو واناشيد تمجد بهذه العصابات الاجرامية".



وأضاف أن "الحكم بحقها يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".