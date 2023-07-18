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تنويه "مهم" من الدفاع بشأن موعد التحاق دورة 113

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "موعد التحاق الطلبة المقبولين بدورة الكلية العسكرية الرقم 113 الى مدرسة التدريب التعبوي والقتالات الخاصة في (معسكر التاجي) سيكون يوم الإثنين الموافق 31 تموز 2023، بدلاً من يوم السبت الموافق 29 تموز 2023".

وأضافت، أن "الموعد السباق يتعارض مع عطلة يوم العاشر من شهر محرم الحرام".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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