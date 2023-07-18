انت الان تتابع خبر تنويه "مهم" من الدفاع بشأن موعد التحاق دورة 113 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "موعد التحاق الطلبة المقبولين بدورة الكلية العسكرية الرقم 113 الى مدرسة التدريب التعبوي والقتالات الخاصة في (معسكر التاجي) سيكون يوم الإثنين الموافق 31 تموز 2023، بدلاً من يوم السبت الموافق 29 تموز 2023".



وأضافت، أن "الموعد السباق يتعارض مع عطلة يوم العاشر من شهر محرم الحرام".

