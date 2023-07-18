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رئيس مجلس القضاء يبحث مع وفد دار الافتاء التعاون المشترك

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بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام مجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم، وفد دار الافتاء العراقية برئاسة مهدي الصميدعي مفتي الجمهورية".

واضاف انه "تم بحث عدد من القضايا التي تتعلق بتعزيز التعاون بين القضاء ودار الافتاء في القضايا الشرعية والاجتماعية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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