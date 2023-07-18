انت الان تتابع خبر العتبة العلوية المقدسة تتشح بالسواد ايذاناً بحلول شهر محرم الحرام (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب كراس مواقيت الأهلة نشره مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، فإنه "يتوقع ان يكون هلال شهر المحرم الحرام مساء يوم الأربعاء 19 تموز (30 ذي الحجة) في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة 7:07 مساءً، وفي هذه الحالة يتوقع ان يرى الهلال مرتفعاً واضحاً جداً".وتضيف الكراسة "كما يتوقع أن يكون الهلال في الليلة الماضية في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة 7:08 في 29 ذي الحجة {18 تموز} وفي هذه الحالة يتوقع ان يُرى الهلال بالعين المسلحة ويحتمل رؤيته بالعين المجردة مع صفاء الجو تماما".

يشار الى انه وفي حال ثبوت رؤية الهلال يوم 19 تموز فان 20 من الشهر ويصادف الخميس يكون الأول من شهر محرم الحرام ويوم 29 من تموز {السبت} يوافق العاشر من محرم الحرام ذكرى {عاشوراء} استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام.

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا لغزارة الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي التي جرت فيه، ولعل في مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.