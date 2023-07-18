انت الان تتابع خبر رشيد يؤكد أهمية دور منظمات الأمم المتحدة في إنهاء ملف النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئاسة الجمهورية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق ديفيد بورغر".

وأكد رشيد، خلال اللقاء، بحسب البيان "أهمية العلاقات التي تجمع البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل"، لافتاً إلى "ضرورة تعزيزها وتنميتها وبما يخدم المصالح المشتركة".



وأشار، في معرض حديثه عن النازحين، إلى "أهمية دور منظمات الأمم المتحدة وتنشيط عملها من أجل المساعدة في إنهاء ملف النازحين وتقديم الدعم المطلوب لعودتهم إلى مناطقهم".

من جانبه، جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية "دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق"، معرباً عن "تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".

