ترامب يجدد تعهداته بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة: سأضع حدًا للرئيس الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قوله بأنه قادر على إنهاء الأزمة الأوكرانية في غضون 24 ساعة فقط، حال أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، مضيفًا بأنه سيضع حدا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأرجع ترامب ذلك إلى أنه يتمتع بعلاقة قوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أما الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، فغير قادر على التعامل مع زعماء العالم.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنه سيتوجه إلى زيلينسكي برسالة صريحة مضمونها "كفى.. عليك أن تعقد اتفاق سلام مع الروس".

ولفت ترامب إلى أنه "سيوجه تحذيرا لبوتين أيضا حول استعداد الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية في حال رفضت موسكو إنهاء الحرب مع أوكرانيا.

زيلينسكي يرد بقوة على تصريحات ترامب

وفي مايو الماضي تحدث ترامب لقناة "سي أن أن" عن أنه سيوقف الحرب خلال 24 ساعة، اعتمادا على نقاط ضعف وقوة عند بوتين وزيلينسكي، وكذلك لوقف نزيف القتلى.

ورد زيلينسكي على كلام ترامب في ذات الشهر خلال زيارته لروما، بأنه كان رئيسا للولايات المتحدة وقت أن ضمت روسيا إليها شبه جزيرة القرم، ولم يتدخل لحل المشكلة.

وفي مارس الماضي، تعهّد ترامب أن بإمكانه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وزعم ترمب مرارا وتكرارا منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد بمجرد وصوله إلى الرئاسة الأمريكية دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وتدور الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير من العام الماضي، منذ أكثر من 500 يوم، دون التوصل إلى اتفاق سلام أو هدنة توقف الحرب المشتعلة في الأراضي الأوكرانية.

الذخائر العنقودية

وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية يجب أن يُعامل كجريمة وأن روسيا لديها احتياطيات كافية من الذخائر العنقودية، وذلك خلال مقابلة على الكاميرا مع الصحفي الموالي للكرملين، بافيل زاروبين.

وقال بوتين في المقابلة: "لدى روسيا إمدادات كافية من أنواع مختلفة من الذخائر العنقودية، حتى الآن لم نفعل هذا، ولم نستخدمها، ولم تكن لدينا مثل هذه الحاجة، رغم النقص المعروف في فترة زمنية معينة، ولدينا ذخيرة أيضًا، لكننا لم نفعل ذلك.. لكن بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا، فنحن نحتفظ بالحق بالرد المعاكس".

وتابع بوتين قائلا: "الذخائر العنقودية، أعطت الإدارة الأمريكية بنفسها تقييماً لهذه الذخائر من أفواه موظفيها منذ بعض الوقت.. عندما وصفت الإدارة الأمريكية بنفسها استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أكدت، الخميس، أن أوكرانيا تلقت ذخائر عنقودية كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة.

ويشار على أن هذه الأسلحة الفتاكة محظورة في أكثر من 100 دولة ولكن ليس الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، إذ نشرت كل من موسكو وكييف ذخائر عنقودية خلال الحرب الجارية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: