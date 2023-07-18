أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، الذي يزور قطر حاليا، علاقات التعاون القائمة بين البلدين لاسيما في مجالي الاقتصاد والطاقة، حيث يختتم كيشيدا جولته الخليجية التي تمحورت حول أمن الطاقة والتعاون في مجال الطاقة النظيفة مع الدول التي تزوّد طوكيو بالجزء الأكبر من حاجاتها النفطية.

وأكد الشيخ تميم أهمية زيارة كيشيدا لما سيترتب عليها من زيادة في التواصل والتنسيق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستمرار في مثل هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين سيعزز التنسيق والتشاور الثنائي في مختلف القضايا والمجالات التي تهم البلدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) .

وأشار الشيخ تميم إلى أن الإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر واليابان إلى مستوى الشراكة الإستراتيجي سيسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوها بمستوى التعاون مع الشركات اليابانية في قطر .

من جانبه، نوه رئيس وزراء اليابان بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية اليابانية، معربا عن تطلعه للارتقاء بها إلى أعلى المستويات خلال الـ 50 عاما القادمة، مشيدا بالشراكة اليابانية القطرية على مختلف الصعد .

وأعرب كيشيدا عن سعادته بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي .

وقال رئيس الوزراء الياباني في مقابلة مع الوكالة نُشرت الاثنين إن بلاده تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع قطر لتحقيق استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

الأولى منذ عشر سنوات

وزيارة كيشيدا إلى قطر هي الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ عشر سنوات، وتأتي ضمن جولة خليجية شملت الإمارات الاثنين والسعودية الأحد حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وآخر جولة خليجية لرئيس وزراء ياباني، كانت تلك التي قام بها شينزو آبي عام 2020.

ومن المقرر أن يلتقي كيشيدا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سعيًا للتعاون "في ضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال"، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية العامة "ان اتش كاي".

وتأتي زيارة كيشيدا إلى الدوحة في وقت تتفاوض شركات يابانية مع قطر على عقود جديدة طويلة الأجل للتزوّد بالغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة "بلومبرغ" المالية.

وقالت الوكالة إن مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان لم يوقعوا أي عقد مع قطر منذ 2014 وإن شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري إلى طوكيو تراجعت بأكثر من 60% العام الماضي.

وأشارت إلى أن شركة جيرا اليابانية، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في البلاد، لم تجدد العقود التي انتهت مدّتها عام 2021 وكانت تؤمّن 5,5 مليون طن من الغاز سنويًا.

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