النائب محمد البنا: تحالف العمل الأهلى ساهم فى دعم جهود تعزيز الحماية الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، منذ انطلاقه وتدشينه حقق نجاحات كبيرة وساهم بجهوده في المشاركة مع الدولة في تحقيق التنمية، ودعم جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وقال البنا، إن جهود ومبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تكللت بالنجاح، منذ أن تم تدشينه تماشيًا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، فمنها مبادرة "وصل الخير 1" التي كانت ضربة البداية لنشاط التحالف الوطنى، وتمثلت فى توفير المواد الغذائية لنحو 8 ملايين مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا بتكلفة بلغت مليارى جنيه، ليعمل التحالف مع مؤسسات الدولة الرسمية فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية فى ظل الضغوط الاقتصادية التى يمر بها العالم، ومنذ بداية عمله، انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية فى توزيع المنح والمواد الغذائية، تمثلت فى تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، ما ساهم فى توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادى الصعب، ثم تم إطلاق مبادرة "وصل الخير 2"، التى خصص لها نحو 2.7 مليار جنيه.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: التحالف استطاع إنفاق أكثر من 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ودعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة "كتف في كتف" في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن التحالف توسع فى المبادرات والأنشطة التنموية من خلال قطار الخير الذى يجوب ربوع المحروسة، لتتنوع بين إعادة تأهيل المنازل وتجهيز العرائس والقوافل الطبية وتوفير الدواء والمنح الدراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وتوزيع مراكب جديدة على الصيادين وتكريم القادرين باختلاف وذوى الهمم، ويقوم التحالف بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتطوير أنشطة التحالف لتتحول من مساعدات عينية إلى أنشطة تشغيلية، بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم.

وأكد أن التحالف الوطني للعمل الأهلى خلال فترة قصيرة ترك بصمة واضحة في نجاح توحيد جهود العمل الأهلى والتطوعي ومشاركة المجتمع المدني مع الدولة في دعم مسيرة التنمية والبناء.