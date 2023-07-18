شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعى بين سندان الأدب ومطرقة أهل السينما والقانون.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الذكاء الاصطناعي بين سندان الأدب ومطرقة أهل السينما والقانون"، استعرض خلاله الروايات التى تنبأت عنه منذ 110 سنوات فى راوية "الآلة تتوقف" عام 1909، وسلسلة "المدمر" السينمائية أول من تطرقت له فى عام 1984، فضلا عن وجود فراغ تشريعى لمعاقبة جرائم "الروبوت" حال إصابته بأى فيروس.

وفى الحقيقة يعد أدب الخيال العلمي هو نوع من الأدب الذي يعالج التطورات العلمية والاكتشافات والاختراعات التي يمكن أن تحدث في المستقبل القريب أو البعيد، وهو الأدب الذي يمزج بين العلم والأدب بشكل رائع، ويدل على علاقة التأثر والتأثير بين العلم والأدب، ويعتبر الروائي الفرنسي جول فيرن (1828-1905م) والروائي الإنجليزي ويلز، (1866-1946م) من أبرز رواد أدب الخيال العلمي، الذين قدموا هذا الأدب في عدد من رواياتهم التي استشرفت المستقبل، وتحقق بعض ما جاء فيها من أفكار واكتشافات واختراعات.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الذكاء الاصطناعي بين سندان القانون والأدب ومطرقة أهل السينما، وسنقسم هذا الأمر إلى 3 مطالب نتحدث في المطلب الأول عن الذكاء الاصطناعي من وجهة نظر الأدباء أما المطلب الثاني فكان من نصيب أهل السينما، بينما المطلب الثالث فكان من نصيب أهل القانون، خاصة وأن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتخطى الخيال إلى الواقع والحقيقة باستغلال بعض العصابات للروبوتات وأجهزة الاتصال الإلكتروني في ارتكاب جرائم قتل أو دهس أو الإضرار بالآخرين أو بانتحال صور وأصوات لبعض الأشخاص، بهدف ارتكاب الجرائم ومن دون أن تطالهم العقوبة، لأن القانون لا يعاقب إلا الشخص الطبيعي، بينما الآلي أو الافتراضي كالروبوتات فلا يعاقبها القانون، وإليكم التفاصيل كاملة:

الذكاء الاصطناعي بين سندان الأدب ومطرقة أهل السينما والقانون.. الروايات تنبأت عنه منذ 110 سنه فى راوية "الآلة تتوقف" عام 1909.. وسلسلة "المدمر" أول من تطرقت له في عام 1984.. وفراغ تشريعى لمعاقبة جرائم "الريبوت"



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