اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق بطولة الجمهورية

حددت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موعد انطلاق بطولة الجمهورية للمتقدمين.

وذكر اتحاد الكرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لجنةُ المسابقات حددت الأولَ من شهر آب المقبل موعداً لانطلاق بطولةِ الجمهوريّة لمنتخباتِ المحافظات بمشاركة (١٨) فريقاً يمثلون بغداد والمحافظات العراقيّة الأخرى، بعد أن تم توزيعهم من قبل اللجنة وفقاً للمناطق الجغرافية، وسيتم الإعلان عن جدول المباريات لاحقاً".



ودعت اللجنة، الاتحاداتَ الفرعية "لتهيئةِ منتخباتها وتقديم كشوفات اللاعبين في مدة أقصاها السادس والعشرين من شهر تموز الحالي لغرض تنظيم الباجات الخاصة باللاعبين والمدربين والإداريين في وقتٍ مبكرٍ وقبل انطلاق المباريات".

