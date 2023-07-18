انت الان تتابع خبر إصابة عدة اشخاص بتفجير انتحاري في باكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة الباكستانية، إن "تفجيرًا انتحاريًّا وقع بالقرب من سيارة لقوات الأمن في منطقة حيات أباد في بيشاور".

ووفقًا للتقارير الأولية، "أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار، في وقت طوقت فيه قوات الأمن المنطقة، فيما وصفت الشرطة إصابات بعض الجرحى بأنها "حرجة".

