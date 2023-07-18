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إصابة عدة اشخاص بتفجير انتحاري في باكستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشرطة الباكستانية، إن "تفجيرًا انتحاريًّا وقع بالقرب من سيارة لقوات الأمن في منطقة حيات أباد في بيشاور".

ووفقًا للتقارير الأولية، "أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في الانفجار، في وقت طوقت فيه قوات الأمن المنطقة، فيما وصفت الشرطة إصابات بعض الجرحى بأنها "حرجة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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