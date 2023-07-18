انت الان تتابع خبر أمريكا تتعهد ببناء جيش قوي في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوستن قبل بدء اجتماع عبر الفيديو لـ"مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا": "سنواصل قلب الأرض والسماء لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه".

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تدريب الجيش الأوكراني وتوفير معدات التدريب "من أجل إنشاء جيش أوكراني محترف قادر على القتال سيكون باستطاعته الدفاع عن نفسه في المستقبل".

