انت الان تتابع خبر باريس يصدر بيانا بشأن عودة نيمار للتدريب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462041-638252868205627504.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-18 | 16:18
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أصدر نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بيانا رسميا، بشأن نجمه البرازيلي، نيمار جونيور.
وأشار بي إس جي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن نيمار سيشارك في التدريبات الجماعية خلال أسبوع، وذلك بعدما تدرب منفردا منذ بداية فترة الإعداد.
ويبتعد نيمار (31 عاما) عن الملاعب منذ إصابته في 19 فبراير/شباط الماضي، التي استلزمت عملية جراحية في كاحل القدم.
وتثار تكهنات صحفية عديدة بشأن النجم البرازيلي، ونية النادي الباريسي في بيعه، وهي الصفقة التي تعرقلها حالته البدنية نظرا لكثرة إصاباته.
ويبتعد نيمار (31 عاما) عن الملاعب منذ إصابته في 19 فبراير/شباط الماضي، التي استلزمت عملية جراحية في كاحل القدم.
وتثار تكهنات صحفية عديدة بشأن النجم البرازيلي، ونية النادي الباريسي في بيعه، وهي الصفقة التي تعرقلها حالته البدنية نظرا لكثرة إصاباته.
وأشارت تقارير أخرى منذ أيام قليلة إلى أن نيمار لن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات، حتى أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.
وبشأن باقي المصابين، أوضح النادي الباريسي في بيانه، أن المدافع الفرنسي، نوردي موكيلي، واصل الركض وتدريبات الكرة في الملعب.
أما برسنيل كيمبميبي، المصاب بقطع في وتر أكيليس، فيواصل برنامجه التأهيلي، ومن المتوقع أن يبدأ الركض، أوائل شهر أغسطس/آب.
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