شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يقر تعديلات للتوسع فى ترخيص المشروعات المدرجة بنظام المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت تعديلات قانون الاستثمار التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة"20"من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى هذا الصدد.

وتضمنت التعديلات التى وافق عليها المجلس مؤخرا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

كما وضعت التعديلات معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات، بجانب مد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون الاستثمار.