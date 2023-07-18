انت الان تتابع خبر النجف.. شاب يعود للحياة بعد وفاته بـ40 دقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام مدينة الصدر الطبية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فريقاً طبياً من الملاكات التمريضية في الطوارئ الباطنية في مدينة الصدر الطبية نجح في إعادة الشاب ذو الـ (20) عاماً إلى الحياة بعد توقف قلبه اثر صعقه كهربائية لمدة (40) دقيقة".



وأشار البيان إلى أنه "بعد قيام الفريق بالإسعافات الاولية الفورية وبعد محاولات عديدة من الانعاش القلبي cpr والصدمات الكهربائية والادوية المنقذة للحياة تمكن الفريق من ارجاع النبض والتنفس بنجاح وتمت احالة المريض الى العناية المركزة لتلقي العلاجات اللازمة".

