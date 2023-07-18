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إسرائيل تعيد تنصيب "كاميرات المراقبة" على حدودها مع لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم تركيب كاميرات جديدة على الحدود الشمالية في منطقة "المطلة" على الحدود مع لبنان.

والأسبوع الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن عملية تخريب للكاميرات الإلكترونية على حدود لبنان بعد 5 ساعات فقط من تركيبها.


وقال إن مجموعة من الشبان اللبنانيين أقدموا على تسلق المنصات، وفككوا كامرات المراقبة.وختم بي إس جي: "الظهير الأيسر البرتغالي، نونو مينديس، سيواصل برنامجه العلاجي لأسابيع قادمة، في إطار التعافي من تمزق في عضلة الفخذ".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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