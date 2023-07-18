رودريغو يثير الجدل بتصريح حول مبابي: ينضم لمدريد كل عام

وارتبط مبابي مؤخرا بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما أصبح قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا العام.

وطلب النادي الباريسي من مبابي تجديد عقده حتى صيف 2025، أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 200 مليون يورو.



وعن هذا الأمر، قال نجم ريال مدريد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أعرف موقف مبابي، فهو ينضم إلينا كل عام ونفس الأمر بالنسبة لهاري كين".

وأضاف: "دائما ما أسمع الشائعات حول هذه الأمر، ولا يحدث أي شيء، لا أمتلك المعلومات حول هذا الأمر، لكنني أتمنى بكل تأكيد التعاقد معه".

وتابع حديثه: "عندما أتيت إلى هنا كان هناك الكثير من الحديث حول ضم بول بوغبا، ولم يحدث أي شيء".

واختتم بقوله: "الإدارة تقوم بعمل رائع في التعاقدات ويحاولون مزج الخبرة الموجودة بالفريق مع الشباب الذين يتم التعاقد معهم من أجل المستقبل ومن أجل الحاضر أيضا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن 5 صفقات صيفية حتى الآن، متمثلة في فران غارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينغهام وأردا غولر وخوسيلو.

