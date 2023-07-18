انت الان تتابع خبر على يد اقاربها.. مقتل سيدة يمنية بطريقة وحشية امام اطفالها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر محلية، إن امرأة تدعى "ميثاق محمد سعيد عبده صالح العردي (27 عاما)" قتلت بعد إقدام عدد من أفراد أسرتها على تقييدها وتعذيبها بشكل وحشي، ثم أطلقوا الرصاص على رأسها وأردوها قتيلة على الفور.وأوضحت المصادر أن "الفتاة الضحية مطلقة، ولديها ولدان، وليس لها لا أب ولا أم، وشقيقاها متوفيان، وأن جدها وعمها "شقيق والدها" متورطان في تنفيذ الجريمة".

وتضاربت الأنباء عن أسباب قتل الفتاة، بين أن حسابا مجهولا على "فيسبوك" نشر صورا لها، وهو ما أثار غضب عدد من أفراد أسرتها الذين ارتكبوا الجريمة بذريعة "الشرف"، وعن أن الفتاة ورثت ثروة كبيرة، وقتلها أقارب لها، بهدف الاستيلاء على الورث.

وقالت المصادر إن المجرمين المشاركين في عملية قتل "ميثاق" لاذوا بالفرار وسط صمت مطبق من قبل المواطنين والشخصيات الاجتماعية في المنطقة، الذين تجاهلوا التدخل وردع المجرمين.

وأضافت أن جثة المرأة نقلت إلى ثلاجة أحد المستشفيات، وسط مطالبات حقوقية بضرورة تحرك الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في فتح تحقيق بالحادثة وتعقب المجرمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

واحتشد العشرات، اليوم الثلاثاء، في مظاهرة أمام المجمع الحكومي ونيابة ومحكمة المعافر في تعز، للمطالبة بالقبض على قتلة ميثاق، ومطالبة الجهات المختصة القيام بدورها.

