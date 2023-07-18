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وفاة شخص جراء العاصفة الاستوائية في الفلبين

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب الدفاع المدني في الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن شخصا واحدا توفي  جراء العاصفة الاستوائية "دودونج" التي ضربت البلاد مؤخرا.

 

وأضاف المكتب  حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - أن الضحية يتراوح عمره بين 15 - 18 عاما، مشيرا إلى أن 47 ألفا و220 شخصا أو 13 ألفا و329 عائلة تضررت جراء التأثير للمشترك للعاصفة "دودونج" والأمطار الموسمية على مناطق "الوكوس" و"لوزون الوسطى" و"فيسياس الغربية" و"كالابارزون"، بالإضافة إلى "ميماروبا".

 

وأشار المكتب إلى أن 1788 عائلة لا تزال داخل مراكز إجلاء في المناطق المتضررة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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