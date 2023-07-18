الجزائر والصين توقعان 19 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محادثات منفردة مع نظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء في ببكين.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها تبون إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني، حيث تم استقباله بقصر الشعب ببكين.. وقبل ذلك، كان تبون قد أجرى محادثات موسعة مع الرئيس الصيني شملت وفدي البلدين.

ويرافق الرئيس الجزائري، خلال الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفد وزاري يضم قطاعات (الخارجية، والمالية، والطاقة، والصناعة، والإسكان والبريد والمؤسسات الناشئة).

وفى السياق نفسه، وقعت الجزائر والصين على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم؛ شملت العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية.

جاء ذلك في ختام المحادثات التي جمعت تبون، بنظيره الصيني، حيث شملت الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين الجزائري والصيني مجالات النقل والسكك الحديدية والتكنولوجيا والاتصالات والزراعة والشؤون الخارجية والتعاون التجاري والاستثماري والرياضة والبحث العلمي والقضاء والحوكمة، فضلا عن مجال التنمية الاجتماعية، والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجينية.

ويقوم الرئيس الجزائري بزيارة رسمية إلى الصين منذ أمس الإثنين على رأس وفد وزاري هام يضم قطاعات الخارجية والمالية، والطاقة، والصناعة، والإسكان، والبريد والمؤسسات الناشئة.