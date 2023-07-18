القبض على إرهابيين في كركوك شمال العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين في كركوك؛ شاركا بالقتال ضد أفراد القوات الأمنية خلال معارك التحرير.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية في محافظة كركوك من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بعد متابعتهما واستدراجهما بكمين محكم".

وأضافت أن "المتهمين اعترفا بقيامهما بالانتماء إلى عصابات داعش ضمن ما يسمى بديوان الجند والشرطة الإسلامية وتلقيهما مجموعة من التدريبات، فضلا عن تسلمهما مبالغ مالية مقابل قيامهما بأعمال إرهابية، فضلاً عن مشاركتهما في عمليات القتال ضد القوات الأمنية العراقية، كان أبرزها في معارك التحرير ومعارك الفتحة وقاطع علاس والعجيل".