أردوغان يصل قطر في ثاني محطة خلال جولته الخليجية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأردفت الوكالة التركية، أن رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى غوك سو، كانوا في استقبال أردوغان في مطار حمد الدول.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاء ثنائيا بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.

وكان قد وقعت تركيا والسعودية، أمس الإثنين، عدد من الاتفاقيات المختلفة في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

جاء التوقيع عقب المحادثات بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة.

اتفاقيات أردوغان في السعودية