أردوغان يصل قطر في ثاني محطة خلال جولته الخليجية

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأردفت الوكالة التركية، أن رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى غوك سو، كانوا في استقبال أردوغان في مطار حمد الدول.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاء ثنائيا بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.
وكان قد وقعت تركيا والسعودية، أمس الإثنين، عدد من الاتفاقيات المختلفة في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.
جاء التوقيع عقب المحادثات بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة.
اتفاقيات أردوغان في السعودية
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين تركيا والسعودية وقع عليها رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصال بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووزارة الإعلام بالمملكة، وقع عليها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ووزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.
- خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.
- مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية، وقعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
- اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية، وقع عليها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري.