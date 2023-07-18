اخبار العالم

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بمناسبة رأس السنة الهجرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهانى للأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ.

 

وأضافت التنسيقية: "وإذ تحتفل الأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية؛ ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة والكريمة على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات..وكل عام وأنتم بخير ".

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements