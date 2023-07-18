شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بمناسبة رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهانى للأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ. وأضافت التنسيقية: "وإذ تحتفل الأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية؛ ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة والكريمة على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية والعربية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات..وكل عام وأنتم بخير ".

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