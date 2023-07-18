انت الان تتابع خبر هولندا تعلن ارسال مدرعات"M113" تم إصلاحها لأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت أولونغرن في حسابها على "تويتر": "قريبا سنقوم بتسليم المركبات المدرعة M113 التي تم إصلاحها إلى أوكرانيا. تساعد هذه المركبات المدرعة المجنزرة في النقل الآمن للأفراد. هذه هي الطريقة التي ندعم بها المشاة في مكانهم".وأشارت إلى أن "هولندا تتعاون بشكل وثيق مع بلجيكا وفرنسا في هذه المسألة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، أن "المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية التي قدمتها أمستردام لأوكرانيا قد بلغ بالفعل 1.9 مليار يورو".

وكانت أولونغرن قد قالت في وقت سابق، إن "هولندا تعمل مع الدنمارك على بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" هذا الصيف".

كما تعهدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرن، ونظيرتها الألمانية كريستينه لامبريشت، بتقديم 6 مدافع هاوتزر طراز Panzerhaubitze 2000 إلى أوكرانيا.

