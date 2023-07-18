انت الان تتابع خبر مراسيم تبديل الرايات.. صور من كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واحتشد الالاف في منطقة بين الحرمين وداخل مرقدي الإمامين الحسين والعباس (ع)، لمواكبة مراسيم تبديل رايتي قبتي المرقدين من الحمراء إلى السوداء إيذاناً بدخول شهر المحرم الحرام.

وتجري هذه المراسيم العقائدية بصورة سنوية، تحديداً في آخر يوم من شهر ذي الحجة بليلة الأول من محرم.



وكانت قد أعلنت العتبة الحسينية على لسان أمينها العام حسن رشيد العبايجي، رفع المصاحف الشريفة في الليلة الأولى من محرم الحرام نصرة لكتاب الله؛ وذلك احتجاجًا على جريمة حرق القرآن.

أدناه الصور: