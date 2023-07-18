شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات برلمانية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.. تدريس الذكاء الاصطناعى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، 5 توصيات لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، وجاءت هذه التوصيات كالتالى:

أولا: تشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلي عدد من الجهات المعنية للنظر ومراجعة وضع استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت في ظل وجود بيانات وإحصائيات رقمية واقعية على أن تتم مراعاة وضع ضوابط قانونية لبعض القيم التي تبثها المنصات الإلكترونية.

ثانيا: دراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعى بالمدارس وأن تتضمنها برامج التليفزيون التعليمية.

ثالثا: توزيع تكليفات محددة لكل جهة معنية حسب اختصاصها وتقديم مقترحاتها بشأن مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية ويتم توجيه معالجتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاءت هذه التوصيات خلال اجتماعات سابقة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الدور التوعوي لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، وسط حضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعن وزارة الثقافة الدكتور محمد عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، وعن وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو الدسوقي الشريف مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وعن وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

كما شارك عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعن وزارة الاتصالات المهندس شريف عادل محمود مدير إدارة تبادل نقاط الإنترنت بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعن وزارة الشباب والرياضة شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية.