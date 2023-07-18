اخبار العالم

في صيف 2024.. برشلونة يخطط لضم هاري كين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في صيف 2024.. يخطط لضم هاري كين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462066-638253002365408298.png

2023-07-18 | 20:02

في صيف 2024.. برشلونة يخطط لضم هاري كين

0 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن نية برشلونة عقد صفقة مدوية، خلال صيف 2024.
وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن برشلونة يسعى للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام، في صيف 2024.

وينتهي تعاقد كين مع السبيرز، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير/كانون الثاني المقبل.


ومع تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في العمر، يستهدف برشلونة ضم كين في صفقة انتقال حر، خاصة مع صغر سن البرازيلي فيتور روكي، وصعوبة تحمله قيادة هجوم البارسا بمفرده.

ولا يمانع توتنهام رحيل كين هذا الصيف، لكن بشرط الحصول على 100 مليون إسترليني.

وحاول بايرن ميونخ ومن قبله وباريس سان جيرمان، ضم كين هذا الصيف، لكن مطالب توتنهام المالية وقفت أمام الصفقة.

وخاض كين 435 مباراة بقميص توتنهام، وسجل 280 هدفًا ويصنع 64 آخرين.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا