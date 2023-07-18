أردوغان يصل إلى الدوحة في ثاني محطات جولته الخليجية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية ضمن المحطة الثانية في جولته الخليجية، تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وسفير دولة قطر لدى تركيا الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، والسفير التركي لدى قطر مصطفى كوكصو.



ومن المقرّر أن يعقد أردوغان وأمير قطر لقاءً ثنائياً بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك الرئيس التركي بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.



وقطر هي المحطة الثانية في جولة أردوغان الخليجية، بعد أن زار السعودية، أمس الاثنين، والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن ينتقل بعدها إلى الإمارات.



وفي نهاية المحادثات التركية- السعودية، جرى توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الاستثمار المباشر، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والدفاع، والاتصالات.



(وكالات)