مباحثات إماراتية باكستانية لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

محمد بن زايد آل نهيان

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بين الجانبين، والذي أعرب خلاله شهباز شريف عن تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى باكستان لتعزيز اقتصادها واستدامة تنميته.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البناء مع باكستان بما يخدم مصالحهما المشتركة.