افتتاح برنامج تدريبي حول البروتوكول والإتيكيت البرلماني

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، برنامج تدريبي تحت عنوان «البروتوكول البرلماني: مهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات»، والذي يعقد على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 16 حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد من مسئولي المراسم والتشريفات بالمجالس الوطنية بالدول العربية.

ويأتي انعقاد هذه الدورة التدريبية في إطار حرص مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية على صقل المهارات وتعزيز التعاون بين منتسبي المجالس الوطنية بالدول العربية، من خلال تنظيم العديد من أنشطة وبرامج المركز خلال فترة الإجازة البرلمانية.

ويتناول البرنامج التدريبي سبل تعزيز التعاون واكتساب المهارات والخبرات الخاصة بالبروتوكول البرلماني وكيفية التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات واستراتيجيات التعامل في السياق البرلماني إلى جانب التدريب على فنون الاتيكيت.

ويأتي انعقاد هذا البرنامج انطلاقا من استراتيجية عمل البرلمان العربي الجديدة، وتوجهات معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتكثيف البرامج والدورات التدريبية وتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانات العامة العربية والحرص على تطوير أدوات عملها.

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