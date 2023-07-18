تعرف على مصير الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب فى دور سابق

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثالث العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

ولكن ما مصير الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب في الدور السابق؟ نجيب عن ذلك في ضوء المادة (192) من القانون رقم 1 لسنه 2016 والمعدلة برقم 136 لسنه 2021:

1- تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي.

2- لا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.

يُشار إلي أن تقرير انجازات مجلس النواب في الدورالثاني كشف عن موافقة المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.

وتقضي المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دورالانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.