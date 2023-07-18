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الشرطة يهزم الحدود ويتوج رسمياً بطلاً للدوري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462070-638253040551601766.jpg

2023-07-18 | 20:59

الشرطة يهزم الحدود ويتوج رسمياً بطلاً للدوري

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تمكن فريق الشرطة، اليوم الثلاثاء، من الفوز على نظيره الحدود بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

واقيمت المباراة على ملعب الشعب الدولي وهي الاخيرة للفريقين في الموسم الحالي.

 

وسبق أن ضمن فريق الشرطة تتويجه بلقب الدوري في الجولة الماضية بعد فوزه على نفط ميسان بثلاثة أهداف.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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