شكرا لقرائتكم خبر عن "موازنة النواب": 600 مليار جنيه استثمارات خاصة مستهدفة عام 2023/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة قدمت العديد من الحوافز لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، أن متوسط النمو الاقتصادي في الـ 8 سنوات الماضية يصل لـ 4.5% وهذا رقم جيد جدًا، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الإجمالية العامة والخاصة 1.8 تريليون جنيه، مشيرًا إلى ان المستهدف في استثمارات القطاع الخاص يصل لـ 600 مليار جنيه، مضيفًا أن استثمارات القطاع الخاص في السنة المنتهية 350 مليار جنيه.

وذكر أن 11.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بخطـة 2023-2024.

وأشار إلى أن معدل التضخم قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان 6% في مصر، مشيرًا لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة.

وشدد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ارتفاع مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة لعام 2023/2024.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 600 مليار جنيه في إجمالى الاستثمار.