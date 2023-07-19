انت الان تتابع خبر حديث مفاجئ للبنتاغون بشأن الهجوم الأوكراني: سيكون طويلاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون "طويلا وصعبا ودمويا".



وأكد ميلي خلال مؤتمر صحفي له في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتبر الهجوم الأوكراني المضاد فاشلا، لكنه أشار إلى وجود خطوط دفاعية قوية للقوات الروسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق بأن الهجوم الأوكراني المضاد لن يكون سريعا، وسيستغرق أشهرا طويلة.



وكانت القوات الأوكرانية قد بدأت بالهجوم المضاد على عدة محاور في أوائل يونيو الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الأوكراني لم يتمكن من تحقيق أي أهداف.