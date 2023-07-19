بالصور.. مراسم استبدال الراية بمرقد الإمام علي

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لمراسم استبدال الراية في مرقد الإمام علي (عليه السلام) ايذاناً بدخول شهر المحرم الحرام.

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا لغزارة الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي التي جرت فيه، ولعل في مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.