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في 2024.. برشلونة يخطط لصفقة مدوية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462073-638253109970763005.png

2023-07-18 | 23:04

في 2024.. برشلونة يخطط لصفقة مدوية

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن نية برشلونة عقد صفقة مدوية، خلال صيف 2024.
وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن برشلونة يسعى للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام، في صيف 2024.

وينتهي تعاقد كين مع السبيرز، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في كانون الثاني المقبل.


ومع تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في العمر، يستهدف برشلونة ضم كين في صفقة انتقال حر، خاصة مع صغر سن البرازيلي فيتور روكي، وصعوبة تحمله قيادة هجوم البارسا بمفرده.

ولا يمانع توتنهام رحيل كين هذا الصيف، لكن بشرط الحصول على 100 مليون إسترليني.

وحاول بايرن ميونخ ومن قبله وباريس سان جيرمان، ضم كين هذا الصيف، لكن مطالب توتنهام المالية وقفت أمام الصفقة.

وخاض كين 435 مباراة بقميص توتنهام، وسجل 280 هدفاً ويصنع 64 آخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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