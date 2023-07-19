قصة الرسائل الإلكترونية للجيش الأمريكي التي وصلت مالي بالخطأ

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل الجيش الأمريكي ملايين الرسائل البريد الإلكتروني بشكل خاطئ إلى مالي بسبب خطأ في عناوين البريد المرسل إليه وفقا لوسائل إعلام غربية.

الجيش الأمريكي

وأوضحت وسائل الإعلام أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تم تسريبها بسبب خطأ إملائي كارثي في عناوين البريد المرسل إليه.

وبحسب المصدر كشف هذا التسرب معلومات حساسة للغاية بالرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.

وتتضمن الرسائل أشعة سينية وبيانات طبية ومعلومات وثائق الهوية وقوائم طواقم السفن، وقوائم الموظفين في القواعد، وخرائط المنشآت، وصور القواعد، وتقارير التفتيش البحري، والعقود، والشكاوى الجنائية ضد الأفراد، والتحقيقات الداخلية في أعمال الشغب، ومسارات السفر الرسمية، والضرائب والمالية.

وتم تحديد المشكلة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان من قبل يوهانس زوربييه، رجل الأعمال الهولندي على الإنترنت، الذي وقع عقدا لإدارة مجال الدولة الإفريقية.

وبحسب زوربييه يستمر توجيه حركة مرور البريد الإلكتروني إلى نطاق "ML."، الخاص بدولة مالي ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الأفراد يخطئون في كتابة "MIL." المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني الخاص بالجيش الأمريكي.