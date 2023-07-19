الأونروا ترحب باستئناف الإمارات دعمها القوي للاجئين الفلسطينيين بمبلغ 15 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالقاهرة، باستئناف دولة الإمارات لدعمها القوي للاجئين الفلسطينيين من خلال استجابتها العاجلة لأزمة مخيم جنين بمبلغ 15 مليون دولار، وما سبقه من تعهد بمبلغ 20 مليون دولار.

وقدمت ممثلة الأونروا بالقاهرة الشكر لدولتي قطر والكويت اللتين تضربان المثل في الوفاء بالتزاماتهما تجاه الالجئين حسب حديثها.

وحذرت جامعة الدول العربية من استمرار الأزمة المالية التي تعانيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين أونروا، وعدم توفر تمويل كاف لتقديم خدماتها للاجئين، بدءا من شهر سبتمبر المقبل، ما ينذر بعواقب وتداعيات بالغة الخطورة على مجتمع اللاجئين، في ظل التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار جراء المخططات والسياسات الإسرائيلية.

و طالب السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية بسرعة تقديم المزيد من الدعم لوكالة أونروا، وعقد اتفاقات تمويل متعددة السنوات معها، واستمرار الجهود لتوفير التمويل المستدام من خلال الأمم المتحدة؛ لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكدا أن أونروا تظل دائما عاملا أساسيا في أمن واستقرار المنطقة.

وقال أبو علي: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أحد أهم عناوين القضية الفلسطينية التي تحظى بالإصرار العربي على حق العودة والتعويض عما تعرضوا له من تهجير واقتلاع من أراضيهم وتطهير عرقي لا يزال يتواصل حتى اليوم في مدينة القدس المحتلة.



مأزق جديد يضاعف معاناة اللاجئين الفلسطينيين

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون ظروفًا معيشية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية خاصة مع ارتفاع إيجارات المنازل، سواءً داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو خارجها، الأمر الذي أمسى شبحًا آخر يطارد اللاجئين ويهددهم بالتشرد .

وعلي الجانب الآخر تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي توسيع أنشطتها الاستيطانية وعمليات هدم المنازل أو الاستيلاء عليها في كافة المدن الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، للعمل على إنهاء الوجود الفلسطيني فيها وتهويدها بصورة كاملة.