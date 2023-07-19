قصف من الاحتلال على دمشق يخلف مصابين وخسائر مادية (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - قصف جديد على العاصمة السورية دمشق شنه الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من الأربعاء، وذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لـ"أهداف معادية" في سماء محيط دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "في حوالي الساعة 12 و25 دقيقة بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر ذاته أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وخلال السنوات الماضية تعرضت سوريا لغارات تقول دمشق إن إسرائيل تشنها بين وقت وآخر على أهداف متفرقة في البلاد.

واعترفت إسرائيل بشن هجمات في سوريا بالفعل وقالت إن "الهدف من ورائها تقويض محاولات إيرانية لتثبيت قواعد قريبة منها أو تهريب أسلحة إلى المنطقة".

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.

