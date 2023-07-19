شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتحديث سلالات القطن لدعم صناعة الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تقريرها الخاص بالتوصيات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، على أهمية دعم القطاع بصورة عامة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، ومحصول القطن بصفة خاصة لما يُعول عليه خلال الفترة المقبلة فى دعم صناعة الغزل والنسيج التى تستهدف الدولة إعادة النهوض بها مرة أخرى.

وفى هذا الصدد، شددت اللجنة على ضرورة استكمال مشروعات تحديث سلالات القطن بمعهد بحوث القطن، على أن يتم إنتاج أصناف جديدة ذو صفات تصنيعية مرتفعة قصيرة العمر ومبكرة النضج تحديث سلالات القطن المصرى سنوياً بالصفات القياسية والعالمية المميزة، إضافة إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان إلى 9 قنطار لتوفير متطلبات الصناعة وزيادة الصادارات، وإمداد قطاع الصناعة ببيانات واضحة عن الخواص الغزلية والكيمائية والألياف القطن.

وشددت اللجنة على ضرورة إنتاج أصناف جديدة تتحمل ظروف بيئية متغيرة والتقليل من استخدام المبيدات، وإنتاج أصناف تتحمل الحرارة المرتفعة ذات احتياجات مائية منخفضة.

جدير بالذكر، أن اللجنة أوصت باستكمال مشروع تحسين إنتاج التقاوى، وذلك لتعزيز استثمارات المشروع بمبلغ 7.2 مليون جنيه، وإنشاء محطة غربلة بمحافظة سوهاج والمساهمة في تزويد المحطة وامدادها باحتياجاتها الموسمية من البذور والتقاوي المستخدمة، وتوفير التقاوى عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض والحشرات من كافة المحاصيل، بما يتلاءم مع المساحات المنزرعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل الغذائية والزراعية وزيادة معدلات الإنتاج السنوية من هذه المحاصيل، وتحسين الأوضاع الإنتاجية و المعيشية للمزارعين والارتقاء بمستوى الإمداد من البذور، إضافة إلى المساهمة في تطوير وتنمية البنية التحتية لصناعة التقاوى والبذور بعناصرها ومكوناتها المنبعثة والمتشابكة.