انت الان تتابع خبر الجواز العراقي يتذيل قائمة أقوى جوازات السفر في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولمدة خمس سنوات احتلت اليابان المركز العالمي الأول على مؤشرالعالمي لجوازات السفر.ولكن خلال هذا الصيف هبطت اليابان إلى المركز الثالث وصعدت سنغافورة "حامل اللقب" الجديد التي يستطيع مواطنوها زيارة 192 وجهة من أصل 227 في جميع أنحاء العالم بدون تأشيرة مسبقة على مؤشر Henley passport للربع الثاني من 2023.

وإلى الغرب قليلا تتعافى أوروبا حيث صعدت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى المركز الثاني مع وصول بدون تأشيرة إلى 190 وجهة.

وعربياً، احتلت الإمارات المركز الأول والـ 12 عالمياً، واحتفظ جواز السفر الإماراتي بمكانه في مؤشر Henley لجوازات السفر، بقدرة حامله على دخول 179 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول.

تلتها قطر ثم الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية وتونس والمغرب على التوالي، وجاءت العراق الأخيرة عربيا كأضعف جواز سفر عربي يسمح لحامله بزيارة 29 وجهة فقط.

أدناه جدول تفصيلي بمؤشر اقوى الجوازات للربع الثاني من العام 2023:

