انت الان تتابع خبر رسالة شديدة اللهجة لمبابي.. الخليفي: النادي أكبر من أي شخص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الخليفي حضر المران، ولم يتحدث بشكل فردي مع كيليان مبابي، لكنه ألقى خطابا قوياً، مفاده أن النادي قد بدأ عهداً جديداً.

وأضافت الصحيفة أن الخليفي ذكّر الجميع بالقواعد الأساسية داخل النادي، كما عقد جلسات فردية مع اللاعبين الجدد، المنضمين لصفوف الفريق، هذا الصيف.



وأشارت إلى أن الوقت والمكان لم يكونا مناسبين ليتحدث الخليفي مع مبابي بشأن الخلاف الشائك حول ملف تجديد تعاقد النجم الفرنسي، الذي ينتهي في حزيران 2024.

وتابعت أن الخليفي نادراً ما كان قوياً وشرساً مع لاعبي الفريق الباريسي مثلما كان اليوم الثلاثاء، إذ تعد المرة الأولى منذ استحواذه على ملكية النادي في 2011.

وواصل رئيس النادي الباريسي: "لابد أن يبذل كل منكم أقصى جهد من أجل قميص الفريق، وإظهار السعادة، والأهم من ذلك الولاء للنادي".

وفسّرت "ليكيب" هذه الرسالة بأنها رسالة مبطنة لكيليان مبابي، الذي أحرج النادي بإعلانه رفض تجديد عقده، والاستمرار للموسم المقبل، ما ينذر برحيله مجاناً.

وشدد: "النادي أكبر من أي شخص هنا، حتى أنا، أتوقع أن يقدم كل لاعب 200% من مستواه في التدريبات، لديكم أفضل ملعب تدريب في العالم، لديكم كل شيء لتنجحوا هنا، لا يوجد عذر لعدم القيام بذلك، لا ينقصكم شيء. عليكم أن تعملوا بجدية، أريد الاستمتاع بمشاهدة فريقي".

من جانبها، نقلت صحيفة "ليكيب" رسائل الخليفي لنجوم باريس بقوله: "من المهم إبلاغكم أن المدرب الجديد، لويس إنريكي، يتمتع بجميع الصلاحيات، وحرية تامة في اتخاذ قراراته".

