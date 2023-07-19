انت الان تتابع خبر منارات تاريخية في ديالى تعاني من اضرار "شديدة" ومختصون: قد تنهار في اي وقت (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأثاري كرار الروازق عبر منشور في الفيسبوك تعليقاً على الصور المتداولة، "عسى ولعل.. وقبل فوات الأوان، حتى لا تصبح منارة جامع السراجي الثانية والثالثة في ديالى"، مضيفا ان "الاولى في ناحية السعدية وتم تفجير المسجد من قبل داعش وبقيت صامدة لكنها تعاني من اضرار شديدة قد تنهار في اي وقت، أما الثانية في قضاء المقدادية وتاريخ انشائها ١٦٢٢م يعني عمرها ٤٠٢ سنة، وتعاني هي الاخرى من اضرار شديدة".



وأضاف، "كلا المنارتين في مساجد تتبع للوقف السني".