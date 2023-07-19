انت الان تتابع خبر "لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد".. رد قوي من نانسي عجرم بعد اتهامها بـ"التطبيع" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعليقاً على الأمر، أعادت عجرم نشر تغريدة سابقة لها منذ عام 2017، مفادها: "أكتفي بهذا القدر من الرد على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرة"، مرفقة بهاشتاغ: "لبنانية عربية حتى الرمق الأخير".

وعلقت عجرم على هذه التغريدة بالقول أيضاً: "لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد! ولن أعلق بعد الان، فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار".



وتابعت: "لبنانية عربية حتى الرمق الأخير... شكراً على الحب والدعم".