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الجزائر.. مصرع واصابة 46 شخصا في حادث مروع بولاية تمنراست

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بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون في حادث مروري بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.

ووقع الحادث بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن الحادث المروع وقع فجر اليوم الأربعاء ونجم عنه حريق، وذلك على الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول في بلدية تمنراست.


وأشارت الصحيفة إلى أن الضحايا احترقوا جراء الحادث، بينما تم نقل المصابين التسعة إلى المستشفى.

وفي الأثناء تتواصل عمليات إخراج الضحايا من الحافلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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