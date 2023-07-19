إصابة عسكريين سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب عسكريان سوريان ووقعت أضرار مادية، جراء عدوان جوى إسرائيلي استهدف مواقع فى مُحيط العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكرى سورى قوله: "إنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السورى المحتل مُستهدفًا بعض النقاط فى مُحيط دمشق، وقد تصدت الوسائط الدفاعية الجوية لصواريخ جيش الاحتلال وأسقطت معظمها".

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية، وقدم لهم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تنفذ بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.