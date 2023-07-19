صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة -

انطلقت صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك بولتافا وخاركوف ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد، تحذر من ضربات جوية روسية.

ووفقًا للبيانات المعروضة على الخرائط، دوت صفارات الإنذار في تلك المقاطعات في تمام الساعة 22:32 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو).

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.