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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

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ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

 المسجد الأقصى

وذكرت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية، وقدم لهم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم.

 

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تنفذ بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين فجر أحد أيام رمضان عام 1994.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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