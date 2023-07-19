شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى صدور قانون بإقرار علاوة ومنحة استثنائية للعاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، وأن المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية، مشددةً على أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.

منشور الحكومة