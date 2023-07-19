انت الان تتابع خبر إيران: عدد جامعاتنا المعتمدة في العراق ارتفع من 33 الى 62 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال "غلامرضا اباذري” في مقابلة مع إرنا: "حتى الآن، تمت الموافقة على 33 جامعة إيرانية من قبل وزارة العلوم العراقية، منها 14 مؤهلة للحصول على منحة دراسية".

وأضاف: "أجرى فريق الاستشارات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية محادثات مفصلة مع وزارة العلوم العراقية لزيادة عدد هذه الجامعات وعقد العديد من اللقاءات مع الجانب العراقي في هذا الصدد".



وذكر أباذري أن "لدى وزير العلوم العراقي نظرة إيجابية لهذا الأمر"، مستدركا "لقد أرسلنا طلبات الجامعات الإيرانية إلى وزارة العلوم العراقية".

وأشار الى، أن "وزارة العلوم العراقية درست هذه الطلبات في اجتماعها الأخير و بموافقة هذه الوزارة زاد عدد الجامعات الإيرانية التي وافقت عليها الحكومة العراقية من 33 إلى 62 جامعة".

وتابع المستشار الثقافي الايراني في العراق "لذلك، يمكن لجامعاتنا قبول الشباب العراقي للدراسة في شكل منح دراسية".

وأشار أباذري الى، إن "زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل الحكومة العراقية ستسمح للطلاب العراقيين بالاستفادة من خبرات الأساتذة الإيرانيين في عدد كبير من المجالات والتخصصات وستجذب الجامعات الإيرانية المزيد من الطلاب من العراق".

وتابع: "مع زيادة عدد الجامعات الإيرانية المعتمدة من قبل وزارة العلوم العراقية، سيتحسن تقديم الخدمات التعليمية للطلاب العراقيين كماً ونوعاً".

